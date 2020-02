Schon wieder ist eine Frau einer Beziehungstat zum Opfer gefallen. In Großwilfersdorf im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld soll am Sonntagvormittag ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land seine Ex-Freundin (34) erschossen haben. Der mutmaßliche Täter ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Der Tathergang sei noch nicht restlos geklärt, die Ermittlungen seien im Laufen, sagte Markus Lamb, Sprecher der steirischen Landespolizei gestern.