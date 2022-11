Ex-Freund in Wohnung gelockt und ausgeraubt: Trio in Haft

Der Versuch, ihrem Ex eine "Abreibung" zu verpassen, hat für eine 23-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land, ihren neuen Freund (22) und einen Bekannten des frisch verliebten Pärchens in der Justizanstalt Wels geendet. Das Trio hatte den 32-jährigen Innviertler bereits am vergangenen Montag in die Wohnung der Frau in Gunskirchen gelockt, berichtete die Pressestelle der Polizei am Sonntag.

Im Wohnzimmer aufgelauert

Dort erwarteten ihn neben seiner Verflossenen auch deren neuer Partner, ein 22-jähriger Syrer, und ein Freund das Paares (19), ebenfalls aus Syrien. Die beiden Männer, die in Wels wohnen, hatten sich mit einem Klappmesser und einer Pistole bewaffnet und lauerten dem 32-Jährigen im Wohnzimmer auf.

Sie verletzten das Opfer durch Schläge und bedrohten es mit Messer und Pistole. Unter vorgehaltenen Waffen nötigten sie den geschockten Mann, zu seinem vor dem Haus geparkten Pkw zu gehen und ihnen Geld auszuhändigen.

Cannabis und Kokain gefunden

Tags darauf rückten Polizei und die Sondereinheit Cobra zum Tatort aus. In der Wohnung der Frau wurden neben Cannabis und Kokain auch eine schwarze Schreckschusspistole gefunden. Außerdem konnten Blutspuren gesichert werden.

Die drei Verdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht. Sie zeigten sich zu den Vorwürfen teilweise geständig, hieß es am Sonntag von der Polizei.