Euroskills: Sieben Mal Gold für Österreich in Danzig

Sieben Mal Gold, sechs Mal Silber und fünf Mal Bronze: Für die österreichischen Teilnehmer waren die diesjährigen "Euroskills" im polnischen Danzig ein voller Erfolg. Mit 18 Medaillen in 38 Disziplinen ist Österreich obendrein noch das erfolgreichste aller 32 Teilnehmerländer. Im 42.000 Plätze fassenden Danziger Fußballstadion erhielten die Athleten vor einem begeisterten Publikum ihre Medaillen.

Mit insgesamt fünf Podestplatzierungen war Oberösterreich das erfolgreichste Bundesland. Gold holten der Herzogsdorfer Kälte und Klimatechniker Niklas Danninger (Hauser, Linz) und die Floristin Sandra Berger aus Niederwaldkirchen (Blumenhandwerk Elke Mitter, Eferding).



Die Silbermedaille in ihren Disziplinen erkämpften sich der Schwertberger Industrieanlagentechniker Lukas Frühwirth (voestalpine, Linz), sowie die beiden Innviertler Lukas Dragoste und Christian Eberherr in der Kategorie Unternehmertum. Bronze im Bewerb der Spengler ging an den Pettenbacher Rene Krumphuber (Strasser Dach, Eberstalzell).







Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger

