Europaweit gesucht: Haft nach Kontrolle in Suben

Ein 35-jähriger Rumäne wurde am gestrigen Dienstag im Zuge der wiedereingeführten Grenzkontrollen als Insasse eines rumänischen Pkw bei der Autobahngrenzkontrollstelle Suben kontrolliert. Bei einer fahndungsmäßigen Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Europäischer Haftbefehl (Festnahme zwecks Auslieferung) aus Italien besteht.

Laut ersten Informationen habe er im Jahr 2018 die Prostitution von mehreren Frauen in Italien gefördert und diese auch an Freier vermittelt. Der 35-Jährige wurde festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt Ried eingeliefert.