Europäische Union holt Ars Electronica Linz vor den Vorhang

Mit dem Durchführen des Wettbewerb ist die Ars Electronica in Linz beauftragt worden, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Die EU wolle Initiativen in Europa würdigen, "die wissenschaftlichen Fortschritt und sozialen Nutzen zum Ziel haben, Bürger und Bürgerinnen aktiv mit einbeziehen und damit eine offene und integrative Zivilgesellschaft fördern", teilte das Ars Electronica Center mit.

Es sollen einerseits "wegweisende Projekte" vor den Vorhang geholt und andererseits Citizen Science ganz allgemein einer breiten Öffentlichkeit nähergebracht werden, so die Idee aus Brüssel hinter dem neuen Preis. Verliehen werden ein mit 60.000 Euro dotierter "Grand Prize", ein mit 20.000 Euro dotierter "Diversity & Collaboration Award" und ein mit ebenfalls 20.000 Euro dotierter "Digital Communities Award". Einreichungen sind bis 13. März möglich.

