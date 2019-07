Nur zwei Minuten und 13 Sekunden brauchte Bernhard Selinger, um hundert Quadratmeter Gras mit der Sense abzumähen. Mit dieser Zeit holte der Landwirt und Monteur aus Offenhausen (Bezirk Wels-Land) vor zwei Jahren den Sieg bei der Europameisterschaft im Handmähen in der Schweiz. Heuer hat der 29-Jährige die Chance, seinen Titel vor heimischem Publikum zu verteidige: Denn die diesjährige EM findet am 14. und 15. August in St.