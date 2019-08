Europa-Durchquerung: Fasching in Frankreich angekommen

Die zweite Nacht hat Wolfgang Fasching gut überstanden. Mehr als eine Stunde Schlaf gab es aber nicht für den dreifachen Gewinner des Race Across America. „Länger konnte er nicht schlafen, da es im Wohnmobil, wo es keine Klimaanlage gibt, sehr heiß ist“, sagt Betreuer Günter Weixlbaumer. Der in Oberösterreich lebende Steirer überquerte die Pyrenäen und ist mittlerweile in Frankreich angekommen.

Wo ist Wolfgang Fasching jetzt gerade? Hier geht es zum Live-Tracking

Bild: Hausdorfer

Medizinisch wird Fasching von Helmuth Ocenasek und Alexandra Meixner betreut. Der Linzer Sportmediziner Ocenasek begleitet den Extremsportler seit Jahren bei seinen Projekten. 1999 stand die Durchquerung Australiens auf dem Programm, nun also Europa. „Es ist schon lustig, dass wir 20 Jahre später quer durch Europa fahren“, sagt der 56-Jährige. Mit 51 sei Fasching für so solche Strapazen keineswegs zu alt, sagt Ocenasek: „Wolfgang hat enorme Leistungswerte und ist fit wie mit 30. Teilweise hat er sogar bessere Werte. In der Vorbereitung trainierte er rund 15.000 Kilometer und er befindet sich auf einem stabilen, hohen Niveau.“ Alexandra Meixner bestritt heuer ihr zweites Race Across America. "Sie ist Sportmedizinerin und Sportlerin - sie kennt das Spiel von beiden Seiten“, sagt Wolfgang Fasching.

Die OÖN begleiten Wolfgang Fasching bei seinem Weltrekordversuch. Auf nachrichten.at finden Sie täglich aktuelle Fotos und Informationen von der Strecke.

Helmuth Ocenasek Bild: Hausdorfer