Eure Ideen sind gefragt: Wie können wir das Klima schützen?

Zum fünften Mal starten wir den Schüler-Bewerb "Wir sind Zeitung" – heuer unter dem Motto "Retten wir unser Klima". Gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich und dem Ars Electronica Center Linz suchen wir Beiträge von Schülern von der dritten Klasse Volksschule bis zur Matura, die sich mit dem Thema Klimawandel befassen.

Eingereicht werden können Texte (zum Beispiel Berichte, Interviews, kreative Kurzgeschichten, Reportagen, Leserbriefe, Kommentare, Empfehlungen, Erörterungen oder offene Briefe), Kurz-Videos, von Schülern verfasste Projektbeschreibungen, Podcasts oder selbstgemachte Fotos.

Und so funktioniert’s: Schüler oder Lehrer können sich bis 28. Oktober auf nachrichten.at/wirsindzeitung anmelden. Sie haben dann bis 13. März 2020 Zeit, Beiträge zu verfassen und auf nachrichten.at/wirsindzeitung hochzuladen. Ein besonderes Plus: Klassen, die für den Bewerb angemeldet sind, können einen von drei verschiedenen Workshops zum Thema gratis im AEC besuchen.

Beste Beiträge veröffentlicht

Danach sucht eine Jury die besten Beiträge aus. Sie werden am 28. April 2020 in den Schüler-Nachrichten als Beilage der OÖNachrichten veröffentlicht. Präsentiert werden die Schüler-Nachrichten bei der Abschlussveranstaltung einen Tag zuvor, am 27. April. Dazu werden alle jene Klassen/Gruppen, deren Beiträge veröffentlich werden, in das Ars Electronica Center eingeladen.

Heuer gibt es auch schöne Preise zu gewinnen. Unter den zur Abschlussveranstaltung eingeladen Klassen verlosen wir je einen Ausflug in den Nationalpark Kalkalpen, in die Erlebniswelt Energie der Energie AG in Timelkam und zum Baumwipfelpfad nach Gmunden. Bereits am 28. Oktober gibt es eine Auftaktveranstaltung für Lehrer.

> Alle Informationen gibt es auf nachrichten.at/wirsindzeitung

Auftakt

Am 28. Oktober laden wir Lehrer zur Auftaktveranstaltung in das Forum Stadtpark der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich (Huemerstraße 3–5) in Linz. Ab 13.30 Uhr werden Meteorologe und TV-Moderator Andreas Jäger sowie Fritz Schwarz, Leiter des Biologiezentrums Linz, Aspekte des Klimaschutzes beleuchten sowie mit Katharina Forster von „Fridays for Future“ diskutieren. Alle Informationen zur Anmeldung finden Lehrer auf nachrichten.at/wirsindzeitung

