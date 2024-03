EU-weit gesuchter 32-Jähriger in Leonding festgenommen

Da ist der Linzer Polizei ein großer Fisch ins Netz gegangen: Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 32-jährigen deutschen Staatsbürger, der mittels EU-Haftbefehl gesucht wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach 30 Jahren: "Der Boss der Bosse" wurde verhaftet

"Warum, können wir derzeit noch nicht herausgeben", sagt Ulrike Handlbauer von der Landespolizeidirektion Oberösterreich den OÖN. Fest stehe, dass der 32-Jährige am Mittwoch um 05:30 Uhr von Polizeibeamten in Leonding festgenommen werden konnte. Man habe Hinweise des Bundeskriminalamtes Wien erhalten. Der Mann hätte sich in Sicherheit gewogen und Unterkunft in Linz-Land genommen.

Am Mittwoch in der Früh klickten die Handschellen. Der gesuchte Deutsche wurde in die Justizanstalt Linz gebracht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.