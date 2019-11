Stefan Heinisch leitet das Kulturhauptstadt-Team in Bad Ischl. Im OÖN-Interview erklärt er, warum er an den Sieg glaubte und warum sich Hallstatt nicht vor einen Ansturm zusätzlicher Touristen fürchten muss. OÖNachrichten: Wie lange haben Sie am Dienstag in Bad Ischl noch gefeiert? Stefan Heinisch: (lacht) Ich glaube, es war drei Uhr früh, als ich ging. Da waren wir nur noch zu viert. Hatten Sie bis zuletzt daran geglaubt, dass sich das Salzkammergut durchsetzt? Ich war immer optimistisch.