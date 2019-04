EU-Kommissar zu Gast bei der Feuerwehr

LINZ. Hohen Besuch aus Brüssel durfte gestern Landesfeuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner empfangen.

Hoher Besuch beim LFK Bild: Hermann Kollinger

Christos Stylianides, EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, stattete gestern dem Landesfeuerwehrkommando (LFK) in Linz einen Besuch ab. Stylianides zeigte sich sichtlich beeindruckt vom oberösterreichischen Feuerwehrsystem, das völlig zu Recht als eines der besten der Welt gilt.

Dass mehr als 92.000 Freiwillige in Oberösterreich im Ernstfall in den Einsatz gehen, ist im internationalen Vergleich einmalig. "Wir sollten versuchen, dieses großartige System in den Süden Europas zu exportieren", sagte der EU-Kommissar.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema