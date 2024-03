EU-Haftbefehl: Kroatin (39) in Linz festgenommen

Die am Dienstag festgenommene Frau steht im Verdacht, von 2015 bis 2016 in Kroatien Straftaten zum Nachteil ihrer elfjährigen Tochter begangen zu haben. Die Frau war, wie sich herausstellte, 2021 nach Linz gezogen, um der Strafverfolgung in Kroatien zu entgehen. Die Vorwürfe wiegen schwer: Die ihr zur Last gelegten Vergehen finden auch im österreichischen Strafgesetzbuch ihre Entsprechung (§§ 12/206 und 215a Abs. 2). Es handelt sich dabei also offenbar um Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit des Kindes.

Nähere Details zu den Vergehen gab es am Dienstagabend nicht mehr. Die Frau wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz überstellt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper