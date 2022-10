EU-Haftbefehl: Betrüger aus Kroatien in Leonding festgenommen

Ende September erfuhren die Zielfahnder des Landeskriminalamtes, dass sich der gesuchte 49-Jährige in Oberösterreich aufhalten soll. Um für seine hochpreisige Bestellung eine Wertanlage zu hinterlegen, soll der Kroate mit dem gefälschten Dokument eine Immobilie belehnt haben, die ihm gar nicht gehörte. Die Rechnung für die Eisenwaren bezahlte der Mann nie, doch die Ware verkaufte er gewinnbringend weiter.

Dieser schwere Betrug brachte ihm vom Count Court in Pula eine unbedingte Haftstrafe ein, die noch offen ist, da er eben in Österreich untergetaucht war. Am Mittwoch konnte der Gesuchte schließlich in Leonding von Beamten des Landeskriminalamtes festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert werden, wo er sich in Auslieferungshaft befindet.