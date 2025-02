EU erlaubt Mehlwürmer in Brot: Heimische Bäcker sagen "Nein, danke"

In bestimmten Lebensmitteln wie Brot und Käse dürfen bis zu vier Prozent eines Pulvers enthalten sein, das aus den Larven des Mehlkäfers gewonnen wird. Das Insektenmehl, das durch eine UV-Behandlung mehr Vitamin D enthält, soll die Nahrungsmittel mit Proteinen anreichern. Viele Kunden lässt aber wohl schon der Gedanke an Mehlwurmpulver in ihrem Semmerl die Nase rümpfen.

Sie können beruhigt sein: Für die heimische Bäckereibranche ist das Pulver kein großes Thema. "Nein, das würden wir nicht verwenden. Ich kann mir das nicht einmal vorstellen. Wir verwenden nur Gewürze und Mehl aus Oberösterreich", sagt Martina Fenzl von der Bäckerei Fenzl, die 28 Filialen in Oberösterreich betreibt. "Manche Kunden fragen uns schon: 'Habt ihr eh kein Insektenmehl im Brot?' Aber wir möchten das nicht, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter auch nicht."

Ein klares Nein kommt auch von Gerhard Winkler, Geschäftsführer der Bäckerei Winkler mit 21 Filialen in Oberösterreich: "Das ist für uns kein Thema, ich wüsste überhaupt nicht, aus welchem Grund wir das einsetzen sollten", sagt er. "Insekten für Lebensmittel zu verwenden wird immer wieder diskutiert, aber in unseren Breiten kommt das gar nicht gut an."

Leinsamen statt Mehlwürmer

Christian Mayer, Geschäftsführer der Bäckerei Mayer mit drei Filialen in Ried im Innkreis, sieht den Anwendungsbereich für das Pulver eher im Fitnessbereich, "wenn besonders eiweißhaltige Produkte hergestellt werden sollten." Aber in seiner Branche werde das Thema nicht einmal diskutiert, sagt Mayer: "Warum sollte ein Bäcker Mehl durch ein Produkt ersetzen, das ein Vielfaches von Mehl kostet? Noch dazu, wo die Kunden es gar nicht wollen. Das ergäbe keinen Sinn."

Mit der Firma Resch & Frisch erteilt schließlich auch der eines der ganz Großen der Branche in Österreich dem Mehlwurmpulver eine Absage: "Das Unternehmen wird es nicht für seine Produkte verwenden", heißt es von Seiten der Geschäftsführung des Betriebs mit Sitz in Gunskirchen, das 37 Filialen in Österreich betreibt und 12.500 Gastronomiekunden in Österreich, Deutschland und Italien beliefert. "Resch & Frisch fokussiert auf regionale Rohstoffe und die Zusammenarbeit mit Landwirten aus der Region." Das Thema proteinreiche Ernährung sei wichtig: "Aber das löst man bei Resch & Frisch mit heimischen Zutaten wie Soja, Roten Linsen, Hülsenfrüchten oder Leinsamen."

