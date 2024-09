Schärding trägt Trauer: "Es wurde alles versucht, leider ohne Erfolg"

Am Rathaus wurde heute die schwarze Fahne gehisst, Schärding trägt Trauer. Grund dafür ist der Tod zweier junger Syrer, beide 23 Jahre alt, die am Dienstagvormittag bei Renovierungsarbeiten in einem Gebäude am unteren Stadtplatz unter einem meterhohen Schuttberg begraben wurden. Zwei Geschossdecken waren eingestürzt (die OÖN berichteten).