Es wird wieder heiß: Bis zu 37 Grad am Samstag

Badewetter: Am Samstag wird es in Oberösterreich sehr heiß.

Das Sommerwetter kommt nach Österreich zurück: Besonders am Wochenende wird es mit bis zu 37 Grad sehr heiß werden, prognostizierten die Experten von Geosphere Austria am Donnerstag.

Hoher Luftdruck ist schon am Freitag wetterbestimmend. Damit überwiegt bis zum Abend meist sonniges und trockenes Wetter. Dünne Schleierwolken in hohen Schichten stören kaum. Über den Alpengipfeln können sich lokale Haufenwolken bilden. Die Temperaturen klettern im Laufe des Tages auf 27 bis 31 Grad.

Am Samstag scheint von Vorarlberg bis zum Alpenostrand sowie vom Böhmischen Massiv bis zu den Karawanken und den Karnischen Alpen im Süden die Sonne, und zwar nahezu ungestört. Quellwolken, die sich über den westlichen Alpenspitzen bilden, bleiben ebenfalls harmlos. "Die Gewitterneigung ist sehr gering", so die Meteorologen. In der Früh hat es in Oberösterreich 12 bis 17 Grad, tagsüber sind sogar 33 bis 37 Grad möglich. Oberösterreich zählt zu den Hitze-Hotspots: an der Alpennordseite werde es mit dem Südföhn am heißesten, so die Prognose der Geosphere Austria.

Bildergalerie: Zwölf erfrischende Ziele in Oberösterreich (Foto: privat) Bild 1/15 Galerie ansehen

Am Sonntag ist es vielerorts sonnig mit nur wenigen harmlosen Wolkenfeldern. An der Alpennordseite ist es zunächst noch teilweise föhnig. Nach und nach ziehen aber von der Schweiz her Wolken durch. "Ab dem Nachmittag muss im Bergland mit einzelnen Schauern und Gewittern gerechnet werden", prognostiziert Geosphere. Abseits der Berge bleibt es aber bis zum Abend noch oft trocken. Nach Frühtemperaturen zwischen 16 und 21 Grad wird es tagsüber teilweise wieder heiß, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 28 bis 31 Grad.

Nach den Niederschlägen der vorangegangenen Nacht bleibt es auch am Montag tagsüber noch schaueranfällig. Im Norden des Landes können morgens noch letzte Schauer umherziehen, ehe sich in ganz Oberösterreich ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken einstellt. Lokale Gewitter seien aber im Süden nicht ausgeschlossen. Der Wind weht an der Alpennordseite teils auflebend. Die Temperaturen erreichen 27 bis 31 Grad.

Am Dienstag gibt es zunächst einen Mix von Sonne und Wolken über dem Land. Im Tagesverlauf nimmt der Wolkenanteil aber zu und es bilden sich immer wieder Schauer und kurze Gewitter. Wie in den Tagen zuvor, werden erneut um die 30 Grad erwartet.

Eine detaillierte Prognose für Ihre Region gibt es auf nachrichten.at/wetter.

Mehr zum Thema Gesundheit Gesundheit Wenn der Kreislauf wie die Temperaturen Achterbahn fährt: 5 Tipps, die helfen LINZ. Spitzenwerte von mehr als 36 Grad am Dienstag in Braunau, im Laufe des Mittwochs erreicht uns eine Unwetterfront, die kühlere Temperaturen ... Wenn der Kreislauf wie die Temperaturen Achterbahn fährt: 5 Tipps, die helfen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper