Es wird wieder geheiratet

"Ja, ich will" – diese Worte werden heuer in den Trauungssälen von Oberösterreichs Standesämtern öfter zu hören sein, als es sonst im Februar der Fall ist. Der Grund dafür sind der 2. 2. 22 und der 22. 2. 22.

Auch heuer üben diese Schnapszahl-Termine eine regelrecht magische Anziehung auf Brautpaare aus. In vielen Standesämtern sind diese besonderen Hochzeitstage schon seit fast zwei Jahren ausgebucht – und das, obwohl der heutige 2. 2. ein Mittwoch ist und der 22. 2. auf einen Dienstag fällt. Normalerweise sind Samstage beliebte Termine von standesamtlichen Hochzeiten. Der Wochentag sei in diesem Jahr aber zweitrangig, sagt Florian Köppl vom Standesamt in Gmunden.

Obwohl heute, Mittwoch, im Standesamt Steyr nur ein kurzer Amtstag ist, sind sechs Hochzeiten geplant, am 22. Februar heiraten acht Paare in Steyr. "Wir sind komplett ausgebucht. Leider mussten wir vielen Brautpaaren absagen, die an einem dieser beiden Tage bei uns im Standesamt heiraten wollten", sagt Christina Schaumberger, Leiterin vom Standesamt Steyr.

Ein beliebter Hochzeitsmonat war der Februar nie, besonders wegen des Wetters, sagt Gabriele Strasser vom Standesamt Braunau. Trotzdem werden in Braunau am 22. 2. fünf Trauungen vollzogen. "In diesem Jahr bietet sich das Datum an. Die Faszination für ein schönes Hochzeitsdatum ist das Entscheidende", sagt Strasser.

Gedächtnisstütze und Omen

Warum die Schnapszahl-Termine sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Paaren so beliebt sind?

Da sind sich die Standesbeamten quer durch das Bundesland einig: "Viele glauben, dass so ein Datum ein gutes Omen für eine glückliche Ehe ist", sagt Petra Wimmer vom Standesamt Vöcklabruck. "Es ist zwar ein Klischee, aber viele begründen ihre Wahl damit, dass sich der Ehemann das Datum dann besser merken kann", sagt Schaumberger mit einem Schmunzeln.

Generell wird wieder mehr geheiratet, sagt Julia Karrer vom Magistrat Linz. Während vor zwei Jahren 531 Ehen in Linz geschlossen wurden, waren es im Jahr 2021 bereits 671 Trauungen. Auch die Zahl der eingetragenen Partnerschaften nimmt wieder zu.

Von vielen Heiratswilligen berichtet auch das Standesamt Wels, wo der 22. 2. komplett ausgebucht ist. Im ersten Pandemiejahr hätten etliche Paare ihre Trauungstermine verschoben. Nun gebe es viele, "die zumindest die standesamtliche Trauung durchziehen wollen".

Aktuell werden zu den Trauungen im Standesamt nur 25 Personen zugelassen, nach wie vor herrscht Maskenpflicht – auch die Eheleute müssen FFP2-Masken tragen.

"Beim offiziellen Jawort und beim Ringwechsel kann das Paar die Maske aber abnehmen. Wir möchten ihnen einen unbeschwerten Tag ermöglichen", sagt Standesbeamtin Schaumberger.

Die großen Hochzeitsfeiern jedoch bleiben derzeit aus. "Viele Hochzeitspaare haben die Feste abgesagt. Im Standesamt wird im kleinsten Familienkreis geheiratet. Die Feierlichkeiten werden in den Mai oder den Frühsommer verschoben, wenn die Corona-Lage stabiler ist", sagt Joanna Kuttner, Hochzeitsplanerin und Floristin aus Kirchdorf.