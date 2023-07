Es wird wieder bunt in Linz: Das Pflasterspektakel ist eröffnet

300 Künstler aus aller Welt sind am Wochenende in Linz zu Gast.

Unüberhörbares Trommeln, unübersehbare Kostüme und unglaubliche Akrobatik: Mit "Drei, zwei, eins, los!" legte sich gestern eine ausgelassene Festivalstimmung über die Stadt, die bis Samstag nicht abreißen wird. Eine schrille Parade durch die Landstraße eröffnete das 35. Linzer Pflasterspektakel.

Jongleure wirbelten unzählige Bälle durch die Luft, neben einer virtuosen Geigenspielerin, zu deren Musik eine Akrobatin auf den Schultern ihrer Kollegin turnte. Die Sprache der Kunst vereinte die rund 300 Straßenkünstler aus den verschiedensten Nationen. Sie kommen aus Argentinien über Japan, Kanada, Australien – und auch aus Österreich.

Video: OÖNTV war bei der Eröffnungsparade mit dabei und hat sich unter Gauklern und Besuchern umgehört

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Mama, ist der Riese echt?", fragte ein kleiner Bub, der ungläubig beobachtete, wie weiß gekleidete Stelzengeher an ihm vorbeispazierten. Mitten im Geschehen kamen die faszinierten Zuseher aus dem Staunen und Klatschen nicht mehr heraus. Um den besten Blick auf die Künstlerinnen und Künstler zu erhaschen, drängte sich das Publikum bis in die Parade hinein. Für die Unterhaltungsprofis war das kein Problem – kurzerhand wurden die Schaulustigen zum Mittanzen und Mitfeiern aufgefordert.

Dichtes Gewusel und Gewurl füllte die Landstraße war bis zum Hauptplatz, wo das Event offiziell gestartet wurde, bevor sich die Artisten an ihre auf Spielorte begaben. "Heute zeige ich meiner Familie aus dem Waldviertel, was hier alles los ist", erzählt Martin Pertzl. Der gebürtige Waldviertler wohnt seit 12 Jahren in Linz und ist seither von den unterschiedlichen Attraktionen, die an jeder Ecke stattfinden, begeistert.

Die besten Bilder vom Pflasterspektakel liefert OÖN-Fotograf Volker Weihbold:

Bildergalerie: Das ist das Linzer Pflasterspektakel 2023 Linzer Pflasterspektakel 2023 (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/21 Galerie ansehen

Am Freitag und Samstag von 14 bis 23 Uhr können Zuseher noch in die Magie des Spektakels eintauchen. An 40 Standorten, die über die ganze Innenstadt verteilt sind, starten zu jeder vollen Stunde unterschiedlichste Auftritte.

Mehr zum Thema Oberösterreich Was Sie über das 35. Linzer Pflasterspektakel wissen müssen LINZ. Heute beginnt das 35. Linzer Pflasterspektakel – die wichtigsten Infos zum dreitägigen Fest auf einen Blick. Was Sie über das 35. Linzer Pflasterspektakel wissen müssen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper