"Es wird so warm, dass Sträucher zu blühen beginnen können"

Dass es rund um Weihnachten noch einmal warm werden kann, war schon in den vergangenen Jahren keine große Überraschung mehr . Dass die Temperaturen aber wie in den kommenden Tagen auf bis zu 13 Grad klettern, sei selbst in Zeiten des Klimawandels eine außergewöhnliche Entwicklung, sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG): "Es ist schon lange her, dass es zum letzten Mal im Dezember über so lange Zeit zweistellige Plusgrade gab", sagt der Meteorologe.

Von Donnerstag bis Sonntag werden laut Prognose die Temperaturen am Nachmittag die Zehn-Grad-Marke überschreiten. Ein kräftiger Südwestwind, der uns heute und morgen Windspitzen von bis zu 50 km/h bringen kann, trägt milde, feuchte Luft aus dem Atlantikraum nach Oberösterreich. Neben warmen Temperaturen bedeutet das für den Donnerstag auch dichte Wolken und Regenfälle, die Schneefallgrenze steigt auf 2000 Meter. An den wenigen Stellen in niederen Lagen, wo derzeit noch Schnee liegt, dürften dadurch auch die letzten Reste schmelzen. Im Bergland wird der Schnee durch die Regenmassen schwerer, sodass die Lawinengefahr steigen könnte. Den Skigebieten dürfte der Wärmeeinbruch dank präparierter Pisten und Kunstschnee vorerst keinen Strich durch die ohnehin magere Rechnung machen.

Ein falscher Frühling

Die frühlingshaften Temperaturen in Kombination mit viel Sonnenschein könnten jetzt aber die Flora verwirren: Bestimmte Pflanzen drohen, verfrüht auszutreiben. "Bei diesen Bedingungen kann es schon sein, dass gewisse Blumen und Sträucher zu blühen beginnen", sagt Haslhofer.

Das bestätigt Biogärtner Karl Ploberger. "Bei mir im Garten sind schon die ersten Schneeglöckchen aufgetaucht, auch Forsythien können jetzt ihre Blüten öffnen", sagt Ploberger.

Bei Sträuchern sei das jedoch kein Anlass zur Sorge. "Die sind das gewöhnt und nehmen keinen Schaden, wenn es wieder friert." Denn damit ist dann Mitte nächster Woche zu rechnen. Dann werden die Temperaturen wieder auf ein der Jahreszeit angemesseneres Niveau herabsinken.

Etwas Schutz bedürfen jedoch bestimmte Blumen. Denn auch Narzissen und andere Knollenpflanzen könnten durch die Wärme bereits aktiviert werden, für sie ist es jedoch noch zu früh. Das passende Hilfsmittel haben momentan jedoch viele bereits im Wohnzimmer stehen. "Der Christbaum bleibt bei vielen ohnehin nicht viel länger als bis Neujahr stehen, mit dem Reisig kann man dann die Triebe zudecken. So wird die Wärme vom Boden ferngehalten und das Wachstum der Pflanzen gestoppt", sagt Ploberger. (vaba)