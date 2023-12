Es wird scho glei dumpa

Mehr als fünfzig Jahre ist es her, dass der Krenglbacher Alfred Herrmüller (73) über einen halb vergessenen Sohn der Gemeinde stolperte, der ihn seither nicht mehr loslässt, ja in den Bann zog: Pfarrer Anton Reidinger, geboren am 29. April 1839 in Krenglbach, gestorben am 25. Dezember 1912 in Obernberg am Inn. Der "Krenglböcker" Geistliche war Mundartdichter, von ihm "stammt das populäre Weihnachtslied ,Es wird scho gelei dumpa‘" , wie die Lexika berichten.