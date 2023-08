Es wird kühler: "Am Freitag zum letzten Mal über 30 Grad"

Die Gewitter der vergangenen Nacht seien nicht überraschend gewesen, sagt Meteorologe Alexander Ohms der Geosphere Austria. Er habe sie gestern vorhergesagt. Aber: "Die Intensität kann man erst zwei bis drei Stunden vorher einschätzen." Die Gewitter bilden sich in Frankreich und Deutschland und ziehen dann nach Oberösterreich. Einige der Gewitterzellen pflanzen sich nicht so weit in den Osten fort. "Dann ist der Wind zwar spürbar, aber nicht so stark", sagt Ohms. Andere Zellen sind langlebiger. Da sind Druckwellen mit starken Windböen, die wie vergangene Nacht punktuell mehr als 100 km/h erreichen, klassisch.

Das Wochenende startet noch einmal sommerlich: Mit mehr als 30 Grad Celsius wird es heute noch einmal heiß, morgen liegen die Höchsttemperaturen bei schwül-warmen 25 bis 29 Grad. "Die Luftmasse ist noch warm und heizt sich schnell auf, sobald die Sonne herauskommt", sagt der Meteorologe. Dennoch müssen die Temperaturen vor allem am See und am Berg mit Vorsicht genossen werden: Das Wetter ist nicht mehr so stabil wie in den vergangenen Tagen, ab dem Nachmittag ziehen Freitag und Samstag Gewitter vom Westen und vom Bergland her auf. "Also nicht überrascht sein, wenn es auch mitten der Nacht donnert und blitzt, das kann immer wieder mal passieren", sagt Ohms.

Auch am Sonntag steigen die Temperaturen bei Föhn noch bis auf 27 Grad, spätestens in der Nacht erreicht dann aber eine Kaltfront Oberösterreich. Die Gewittergefahr ist damit gebannt. Am Montag und am Dienstag wird es kühl mit maximal 17 Grad, es wird immer wieder regnen. Bereits am Mittwoch könnten die Temperaturen auf 20 Grad steigen. Wenn der Trend zur Wetterbesserung anhält, wird es bereits in der zweiten Wochenhälfte wieder freundlicher, mit Temperaturen über 25 Grad.

"Am Freitag ist wahrscheinlich der letzte 30er des Jahres. Hitzewellen im September gibt es nicht mehr, da müssen wir froh sein, wenn wir wieder Richtung 25 Grad kommen", sagt der Meteorologe. Trotz des kalten Starts in den August war es diesen Monat bisher ein wenig wärmer als im langjährigen Durchschnitt. "Bis zum 12. August waren alle Tage unterdurchschnittlich, seither war es immer zu warm. Erst in dieser Woche hat die positive Abweichung Oberhand gewonnen", sagt Ohms.

Autorin Sarah Kowatschek Sarah Kowatschek