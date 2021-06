Wie sieht die Welt im Jahr 2050 aus? Auf diesen Blick in die Zukunft lässt sich der aus Gurten stammende Mediziner und Genetiker Josef Penninger im Interview mit den OÖNachrichten ein. Der Leiter des Life Sciences Institute in Vancouver bremst dabei Erwartungen, wie etwa, dass Krebs in 30 Jahren heilbar sein könnte.