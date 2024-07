Ex-Bürgermeister zu Vorwürfen: "Es war vorhersehbar, dass das Eigenarten annimmt"

Es ist eine vertrackte Situation in der Gemeinde an der Donau. Am Montag hatte, wie berichtet, eine Gruppe von Sachverständigen dem Ortsteil Hagenau einen Besuch abgestattet, um mit einer Bestandsaufnahme zu beginnen. Über die Jahre hat sich in dem Hochwasser-Absiedlungsgebiet nämlich einiges angesammelt: Maschendrahtzäune, Wohn-wagen, Hütten, Trampoline, kleine Terrassen und Gartengarnituren zum Beispiel.