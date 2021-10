In den vergangenen Jahren hat Klaus Z.* oftmals Bordelle besucht, und das in vielen unterschiedlichen Städten. Vor vier Jahren war er erstmals in einem Bordell mit dem Verdacht auf Menschenhandel konfrontiert. Er ging damit zur Polizei, suchte bei einem Anwalt Rat und wollte die Frau aus der Sexarbeitsszene rausholen – doch plötzlich fehlte nach Klaus’ Einschreiten von der Frau jede Spur. Da änderte sich seine Sichtweise von Grund auf.