Bis zum Sonnenaufgang waren es noch 18 Minuten, als eine 57-jährige Buslenkerin gestern Früh bei einer Kreuzung in Fraham (Bezirk Eferding) anhielt. Zur Dunkelheit mischte sich leichter Regen, die Sicht war getrübt.

So sehr, dass die Frau aus St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) die Entfernungen nicht mehr richtig einschätzen konnte. Sie sah den Lastwagen zu spät, der ihr im Querverkehr entgegenkam – und bog unmittelbar vor ihm links ein. Der 44-jährige Lenker aus Fraham versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

14-Jähriger schwer verletzt

Der Linienbus und der Lastwagen wurden in einen drei Meter tiefen Wassergraben geschleudert. Um 7.40 Uhr ging bei Christoph Schiefermayr der Alarm ein.

Gemeinsam mit seinen Kollegen aus Fraham und Eferding rückte der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Steinholz zu einem heiklen Einsatz aus.

Denn im Linienbus hatten sich durch die Wucht des Zusammenpralls Sitzbänke verschoben – zwei Personen waren dazwischen eingeklemmt. "Es war ein Glück, dass der Bus nicht vollbesetzt war. Sonst wäre dieser Unfall vermutlich noch schlimmer ausgegangen", sagt Schiefermayr. Ein 14-jähriger Schüler aus Hinzenbach und ein 64-jähriger Pensionist aus St. Martin im Mühlkreis – beide saßen direkt hinter der Lenkerin – konnten von den Feuerwehrleuten befreit werden. Sie wurden schwer verletzt ins Spital gebracht.

Auch der Lenker des Lastwagens, der leicht verletzt wurde, konnte das Führerhaus nicht selbstständig verlassen und war auf die Hilfe der Einsatzkräfte angewiesen.

Zwei Schüler aus Prambachkirchen, elf und 16 Jahre alt, und ein 15-Jähriger aus Hinzenbach wurden leicht verletzt. In Summe mussten sieben Personen in Krankenhäuser nach Wels und Linz gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, an der Räumung der Unfallstelle – die Kreuzung zwischen Bad Weinberg Landesstraße und Wallerner Straße – waren mehr als 30 Feuerwehrleute beteiligt. (geg)