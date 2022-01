Wohin es im Sommer in den Urlaub gehen soll? Ob es wirklich klug ist, jetzt schon zu buchen? Was, wenn genau dann wieder Lockdown herrscht? Darüber unterhält sich Lea Heilborn in einer Pause am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien mit ihren Freunden. Die 16-Jährige besucht eine der siebten Klassen des Georg-von-Peuerbach-Gymnasiums in Urfahr. "Momentan geht es uns recht gut, der Schulalltag hat sich eingependelt. Es stellt sich endlich eine neue Normalität ein", sagt Lea.