"Es sind ganz in der Nähe Raketen explodiert"

In Oberösterreich startet man am Wochenende mit der Zuteilung von Geflüchteten aus der Ukraine, die bisher in Notschlafstellen untergebracht waren, zu privaten Quartieren. Bisher wurden mehr als 600 Wohnmöglichkeiten eingemeldet. Caritas und Volkshilfe prüfen diese nun auf ihre Eignung, die Verteilung und der Transport der Flüchtlinge erfolgt in Abstimmung mit dem Roten Kreuz. In den Notschlafstellen des Landes haben zuletzt 1.000 Personen Unterschlupf gefunden. Auch im Volkshaus Linz Bindermichl sind Kriegsflüchtlinge untergebracht. Sie sind gezeichnet von den furchtbaren Tagen und Wochen. Im Gespräch mit OÖN-TV erzählen sie vom Krieg und von ihrer Flucht:

Aktuell sind mit dem Roten Kreuz neun Quartiere - in Ohlsdorf, Mondsee, Lizlberg, Linz-Bindermichl, Freistadt, Laakirchen, Eferding, Ried im Innkreis und Steyr - mit insgesamt 1.100 Notschlafplätzen aktiv. Die privaten Wohnmöglichkeiten würden im Stufenplan zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen einen wichtigen Teil darstellen, so Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).

Bisher hätten zwar 80 Prozent der Geflüchteten angegeben, dass sie in ein anderes Land weiterreisen wollen, man gehe aber davon aus, dass in den kommenden Wochen immer mehr Personen für längere Zeit in Oberösterreich bleiben möchten. Der Bedarf an privaten Unterkünften steige damit. Als nächster Schritt sei ein entsprechendes Integrationsangebot geplant, kündigte der Landesrat an. So sollen etwa Deutschkurse den Ukrainern die Jobsuche erleichtern.

Vorarlberg rechnet mit 1.000 Waisenkindern

Vorarlberg rechnet indes mit rund 1.000 ukrainischen Kindern, die dort in die Schule kommen werden. Man bereite sich derzeit darauf vor, in der Bildungsdirektion wurde ein Krisenstab gebildet und ein "Beauftragter" bestellt. Einige wenige Kinder seien bereits in den Schulbetrieb aufgenommen worden, so Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung.

Die Kinder könnten ab dem ersten Tag zur Schule oder in den Kindergarten gehen, "wir gehen aber davon aus, dass die meisten nach dem Ankommen zuerst einmal die Situation verarbeiten müssen", sagte die Landesrätin. Grundsätzlich erhielten alle ukrainischen Kinder eine Sprachförderung. "Dabei erfolgt aber immer eine Einzelfallbetrachtung, ob ein Kind in eine Deutschförderklasse kommt oder in eine Regelklasse und zusätzlich Deutschförderkurse erhält", so Schöbi-Fink.