"Es sind die kleinen Dinge, die zeigen, dass meine Arbeit geschätzt wird"

Es ist zwei Uhr, nur der Mond und wenige Laternen erleuchten die Nacht. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt schlichtet Linda Hochstöger feinsäuberlich ihre Zeitungspakete. Rund 350 Zeitungen sind es heute, Zeit zum Lesen bleibt nicht, denn die Abonnenten warten.

Schon seit mehr als vier Jahren arbeitet Linda Hochstöger nachts als Zeitungszustellerin. "Ich bin ohnehin ein Nachtmensch. Und als Austrägerin habe ich außerdem tagsüber viel Zeit für meine Familie", sagt die Mutter von drei Söhnen. Ihr Freund bringt die Kinder in der Früh zur Schule, sie holt sie am Nachmittag wieder ab. "Nachts liefere ich Zeitungen aus, und am Tag hol ich Kinder ab", sagt die 30-Jährige lachend und steckt eine Ausgabe der OÖNachrichten in einen Briefkasten.

"Für die Brave"

Bei ihren teils langen Autostrecken von Haus zu Haus hat Linda Hochstöger Zeit für ein Resümee: "Es sind meistens die kleinen Dinge, die zeigen, dass meine Arbeit von den Leuten geschätzt wird. Oft stehen Leute extra in der Nacht auf und geben mir Trinkgeld oder eine Tafel Schokolade. Erst letztens bekam ich eine, auf der ‘Für die Brave’ stand."

Für die kleinen Aufmerksamkeiten bedankt sie sich dann immer mit einer handgeschriebenen Weihnachtskarte, die sie gemeinsam mit der Zeitung vor die jeweiligen Haustüren legt. Am liebsten hat sie an ihrem Job aber den nächtlichen Frieden: "Tagsüber habe ich eh den Tumult der Kinder daheim. In der Nacht bin ich dann für mich alleine und genieße die Ruhe. Da gehört die Straße dann einzig und alleine mir."

Die schönen Momente täuschen aber nicht über die Schattenseiten des Berufs hinweg. Zeitungsaussteller sind Mangelware. "Wenn ich einmal krank bin oder eine Autopanne habe, finde ich nur selten Kollegen, die für mich einspringen", sagt Hochstöger.

Die ungewöhnlichen Arbeitszeiten und der verschobene Tag-Nacht-Rhythmus schrecken viele ab. Zu Unrecht, findet Hochstöger: "Nachdem ich in der Nacht arbeite, habe ich tagsüber frei und viel Freizeit. Man muss halt früh ins Bett gehen."

Die 30-Jährige geht jeden Abend gegen 20 Uhr schlafen, steht um Mitternacht wieder auf und trägt bis 7 Uhr früh Zeitungen aus. "Die erste Zeit war ich tagsüber schon recht müde, aber man gewöhnt sich schnell an die Arbeitszeiten. Kaffee hilft beim Wachbleiben. Und sonst leg’ ich mich halt tagsüber kurz nieder." Denn wenn sie zu Mittag ihre Söhne von der Schule holen muss, ist es mit der Ruhe ohnehin meistens vorbei.