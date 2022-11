"Es muss kontrolliert werden, was mit den Hilfsgeldern passiert"

Mayra Orellana ist für Hilfsprojekte in Guatemala das Gesicht von "Sei So Frei", der entwicklungspolitischen Organisation der Katholischen Männerbewegung. Im OÖN-Interview spricht die 60-Jährige, die erst vor kurzem in Linz mit dem Romero-Preis ausgezeichnet worden ist, über die drängendsten Probleme in ihrem Heimatland und unter welchen Bedingungen Hilfsgelder fließen sollten.

OÖN: Was sind die größten Probleme im mit 17 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Land Mittelamerikas?

Mayra Orellana: Die Bevölkerung wächst enorm schnell – wir werden bald 19 Millionen sein. Was die Probleme betrifft, so ist eine Reihung schwierig. Aber, ich vergleiche das Land mit einem Körper. Wenn es dem Kopf nicht gut geht, funktioniert der ganze Körper nicht. In Guatemala geht es dem Kopf – das ist die Spitze des Landes, der Präsident – richtig schlecht. Der interessiert sich nicht für Armut, Sicherheit, Ernährung, Gesundheit.

Bis zu 60 Prozent der Guatemalteken stammen von einer indigenen Gruppierung im Land ab, haben aber kaum politische Mitspracherechte. Gibt es Aussicht auf Verbesserung?

Am Land ist der Anteil der Indigenen noch viel höher und er steigt, weil die Familien so viele Kinder haben. Eines der größten Probleme ist der Analphabetismus. In Wahlzeiten bringen Kandidaten Geschenke wie Säckchen mit Samen für Bohnen. Sie versprechen das Blaue vom Himmel, also mehr Sicherheit, verbesserte Straßen, die im Hochland Guatemalas katastrophal sind. Und mehr Lehrkräfte für die Volksschulen. Damit werden Stimmen gekauft, und dann passiert nichts.

Wie kann die internationale Gemeinschaft helfen?

Die bilateralen Verträge zwischen den Staaten funktionieren nicht. Was die EU an Entwicklungshilfegeldern zur Verfügung stellt, kommt nicht an bei den Menschen. Was gut funktioniert, ist die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen wie "Sei So Frei", wo Hilfen direkt bei den Menschen ankommen. Es wäre daher wichtig, dass an Geldflüsse Bedingungen geknüpft werden und es Kontrollen gibt. Etwa, wenn der Präsident um Gelder für den Straßenbau ansucht, den Bau von Krankenhäusern etc. Es muss dann genau kontrolliert werden, dass die Gelder tatsächlich dort eingesetzt werden. Ich weiß, das ist ein Traum …

"Sei So Frei" unterstützt Familien in der Region Joyabaj mit dem Bau von gemauerten Holzspar-öfen. Wie funktioniert das?

Dieses Projekt entstand vor ungefähr neun Jahren, als sich Frauen getraut haben und an mich herangetreten sind, um die Situation zu verbessern. Diese Öfen bringen viele Vorteile. Einerseits, weil viel Geld eingespart werden kann, also bis zu zwei Drittel weniger Brennholz verbraucht wird. Es ist aber andererseits auch für die Gesundheit ein massiver Vorteil, wenn nicht mehr auf den offenen Feuerstellen in den Hütten gekocht werden muss und diese nicht mehr verraucht sind. Zudem passieren auch weniger Unfälle. Gerade bei Kindern, die oft gestolpert und in die Feuerstelle gefallen sind.

Wie viele Öfen wurden bereits gebaut?

Bisher 1500 Holzsparöfen. Derzeit sind zwei Dörfer mit 200 Familien in der aktuellen Phase, einen Ofen zu bekommen. Und vier weitere Dörfer haben bereits angesucht.

Welcher Betrag ist pro Ofen für Brennholz nötig?

Um 18 Euro kann man eine Familie eine Woche lang mit Brennholz versorgen. Ein Tischherd mit Rauchabzug kostet derzeit 590 Euro.

Und wie groß ist eine Familie?

Das sind durchschnittlich acht Personen. Manchmal wohnen auch zwei Familien in einem Haus.