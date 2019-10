"Es ist wichtig, dass Junge die Jobwahl gut überlegen"

Zufriedene Gesichter bei den Organisatoren, nachdem am Samstag die 30. Auflage der Messe "Jugend & Beruf" zu Ende ging: Geschätzte 70.000 bis 80.000 Besucher kamen seit Mittwoch nach Wels, um bei der größten Berufs-Informationsmesse Österreichs ihre Karrierechancen zu eruieren. "Das Besucherinteresse war ähnlich wie in den vergangenen Jahren", sagt Messechef Friedrich Dallamaßl. Genaue Zahlen über die von Wirtschaftskammer und Land Oberösterreich veranstaltete Messe gibt es nicht, weil der Besuch kostenlos ist.

Intensives Werben

Für Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer, ist es besonders wichtig, dass sich die Jugendlichen die Berufswahl gut überlegen: "Auf der Messe können sie bei vielen Jobs hinter die Kulissen blicken. Sie erleben quasi live, wie die Berufe ablaufen." 301 Aussteller stellten vier Tage lang ihre Unternehmen, Schulen oder Hochschulen vor – um 30 mehr als im Vorjahr. Deshalb übersiedelte die Messe in zwei neue Hallen. "Der Ansturm an Ausstellern zeigt, wie intensiv das Werben um neue Mitarbeiter ist", sagt Hummer.

Denn die Demografie setzt der Wirtschaft nach wie vor enge Grenzen: Heuer werden sich etwa 14.500 15-Jährige nach der Pflichtschule für eine Lehre oder eine Schule entscheiden müssen. "Seit drei Jahren steigt diese Zahl wieder leicht", sagt Dallamaßl, der auch die Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer leitet. Zum Vergleich: "Vor 30 Jahren waren es noch 25.000."

Umso wichtiger ist es der Wirtschaftskammer, die Ausfallsrate nach der Job- oder Schulwahl so gering wie möglich zu halten. Daher investiert die Kammer viel Geld in die Berufswahl der Schüler: So wurden im September 3300 Schüler in 132 Klassen darauf vorbereitet, wie sie vom Besuch der Messe "Jugend & Beruf" am besten profitieren. Pro Jahr werden 10.000 Potenzialanalysen in Neuen Mittelschulen und Gymnasien durchgeführt.

Auch im kommenden Jahr wird die Messe wieder in Wels stattfinden – und wohl noch größer werden. Der Termin steht jedenfalls fest: 30. September bis 3. Oktober 2020. (hes)

Berufswahl

14.500 Jugendliche im Alter von 15 Jahren werden heuer über ihre schulische oder berufliche Zukunft entscheiden.

10.000 Potenzialanalysen führt die Wirtschaftskammer pro Jahr in Neuen Mittelschulen und Gymnasien durch.