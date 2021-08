Es ist vollbracht! Die neue Eisenbahnbrücke wird eröffnet

Die offizielle Eröffnung folgt beim Festakt um 10.30 Uhr. Danach wird bis in die Abendstunden viel Programm auf, unter und neben der Brücke geboten. Gestartet wird mit einem bunten Kinder-, Jugend- und Familienprogramm auf beiden Seiten der Brücke. Auf der Linzer Seite wird ein Jugend Corner mit DJ Streetfood mit Sigi Goufas eingerichtet, während in Urfahr auf der Freifläche unter der Brücke mit Artisten, Clowns, Kistenrodelbahn, Airbrush Tattoo, Kinderbasteln und vielem mehr Jung und Alt unterhalten werden sollen.

Weltpremiere auf Brücke

Ab 16 Uhr gibt es dann das erste Rock- und Popkonzert weltweit, das auf einer Brücke gespielt wird. Das ist für das Organisationsteam um Martin Seimen und Ewald Tröbinger eine Mammutaufgabe. Die Vielzahl an behördlichen Auflagen stellen selbst einen Profi wie Tröbinger vor neue Herausforderungen. Die Erfahrung mit Events auf einer Brücke (Linz Marathon) seien zwar ein Vorteil, nur ist es etwas anderes, ob die Brücke nach dem Start in überschaubarer Zeit wieder frei von Tausenden Läufern ist, oder ob die Brücke stundenlang als Location dienen muss.

Die Bühne steht genau in der Mitte der Brücke in Richtung Steyregg. Drei LED-Wände werden dafür sorgen, dass alle Besucher sehen, was sich auf der Bühne abspielt. Zugelassen sind zeitgleich 4900 Besucher auf der Brücke.

Freier Eintritt und 3G-Kontrollen

Kontrolliert wird dies an den Zugängen von beiden Seiten der Brücke, wo jeweils zwei Container aufgestellt sind, in denen auch die Covid-Maßnahmen geprüft werden. Denn die Besucher haben freien Eintritt, müssen aber die 3G-Regel einhalten, also genesen, getestet oder geimpft sein. Sie bekommen dann auch ein Armband als Zeichen dafür, dass sie im Bereich des Festes überall hindürfen. Darauf steht übrigens "Ich war dabei beim Brückenopenair 2021".

Musikalische Zeitreise

Um die Besucher richtig zu leiten, werden übrigens 600 Laufmeter Absperrgitter aufgestellt. Auf die Besucher des Festes wartet dann eine musikalische Zeitreise in die 1980er Jahre, denn mit Spliff (“Carbonara“) kommt eine der großen Bands der Neuen Deutschen Welle nach Linz. Dazu spielen Superfeucht, die mit "Herzmaschine" ein neues Album präsentieren, Afro Bakuba, G.O.D., DJ Wot, Mat Schuh sowie Dance Like A Poet Unplugged.

Die OÖN sind vor Ort und werden in Wort und Bild aktuell berichten.

Das Programm in Detail

10 Uhr Konzert mit der LINZ AG-Musikkapelle

10.30 Uhr Festakt mit anschließendem Luftballonstart

Ab 11.30 Uhr Kinder- und Familienprogramm

Ab 12 Uhr: Musikalisches Nachmittagsprogramm

16 Uhr DJ Wot

17 Uhr G.O.D.

18 Uhr Dance Like A Poet

19 Uhr Mat Schuh

20 Uhr Afro Bakuba

21 Uhr Superfeucht

22 Uhr Spliff

Die Brücke in Zahlen:

2800 Tonnen wiegt jeder Brückenbogen – fast doppelt so viel wie das schwerste Bauteil der im Vorjahr fertiggestellten Bypässe der Voest-Brücke.

wiegt jeder Brückenbogen – fast doppelt so viel wie das schwerste Bauteil der im Vorjahr fertiggestellten Bypässe der Voest-Brücke. 300 Einzelteile : Die Bögen bestehen jeweils aus rund 300 Einzelteilen. Sie wurden von Stahlwerken in Tschechien, Ungarn und Deutschland geliefert.

: Die Bögen bestehen jeweils aus rund 300 Einzelteilen. Sie wurden von Stahlwerken in Tschechien, Ungarn und Deutschland geliefert. 400 Meter ist die neue Brücke über die Donau lang. Die Brückenbögen haben jeweils eine Länge von bis zu 120 Metern.

ist die neue Brücke über die Donau lang. Die Brückenbögen haben jeweils eine Länge von bis zu 120 Metern. 33,7 Meter beträgt die Breite der neuen Donauquerung

beträgt die Breite der neuen Donauquerung 14,5 Meter messen die Bögen an ihrer höchsten Stelle

messen die Bögen an ihrer höchsten Stelle 16.500 Tonnen wiegt das Brückentragwerk, 8400 Tonnen die Stahlkonstruktion

wiegt das Brückentragwerk, 8400 Tonnen die Stahlkonstruktion 14.000 Fahrzeuge werden täglich über die Brücke rollen

werden täglich über die Brücke rollen 84 Pollerleuchten lassen die Eisenbahnbrücke erstrahlen

lassen die Eisenbahnbrücke erstrahlen Am 4. Juli 2018 erfolgte der Spatenstich

