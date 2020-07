Es ist sommerlich, aber heute gibt es Abkühlung

Der Sommer will nicht so recht in Fahrt kommen, auch wenn das Wochenende viel Sonne und Badetemperaturen gebracht hat.

Schon heute nähert sich eine Kaltfront, auch wenn es noch bis zu 26 Grad warm wird. Ein wenig kann es schon am Vormittag tröpfeln. Die Regenschauer und die kühleren Temperaturen kommen aber erst am späten Nachmittag oder Abend zu uns – und da vor allem im Salzkammergut, in der Pyhrn-Priel-Region und im Hausruck. Dazu mischt der Wind ein wenig mit.

Der Dienstag wird wieder trocken. In der feuchten Luft bilden sich aber den ganzen Tag über Wolken, und die Temperaturen bleiben mit maximal 21 Grad gedämpft. "Der Mittwoch ist der sonnige Lichtblick mit Temperaturen bis zu 25 Grad", sagt Michael Butschek von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Noch eine Spur wärmer mit sommerlichen 26 Grad, dafür aber mehr Wolken prognostiziert der Wetterexperte für Donnerstag.

Freitag ist der heißeste Tag

Der Hitzetag der Woche wird aus heutiger Sicht der Freitag. Da steigen die Temperaturen auf bis zu 28 Grad. Das schreit nach einer Abkühlung in einem See oder Schwimmbad. Doch der Tag endet unbeständig: Am Nachmittag und am Abend bilden sich im Bergland wieder Gewitter. Und auch das Wochenende bringt den einen oder anderen Regenschauer sowie Wolken, und die Temperaturen gehen etwas nach unten.

Es sei völlig normal, dass es keine 30 Grad habe: "Das ist bisher ein typisch österreichischer Sommer", sagt Butschek. Noch sei keine stabile Hochdruckphase zu erkennen, "aber es wird immer wieder Badetage geben", verspricht der Meteorologe. (mpk)

