Und auch die Schüler der Abschlussklassen von Berufsschulen, AHS-Oberstufen und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen dürfen wieder ins Klassenzimmer zurück.

"Die Freude bei den Kindern und Lehrern ist groß", sagt Doris Ganglbauer, Lehrerin an der Volksschule Steyr-Gleink. "Das Bedürfnis nach sozialen Kontakten ist enorm."

Nikolaus und Masken

Mund-Nasen-Schutz, Desinfektion, Singverbot und Abstandhalten bestimmten den "ersten Schultag" in der Klasse von Doris Ganglbauer. Und dennoch war das Coronavirus nicht Gesprächsthema Nummer eins. "Eifrig wurde besprochen, was denn der Nikolaus alles gebracht hat", sagt die Lehrerin. "Nach dem Unterricht sagte ein Schüler zu mir: ,Es ist so schön, dass wir wieder alle beisammen sind.‘" Masken mussten die 17 Buben und sieben Mädchen in der Klasse von Ganglbauer nicht tragen. Volks- und Sonderschulen sind von der strengen Maskenpflicht ausgenommen.

An allen anderen Schulen müssen nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer den Schutz tragen. Auch während des Unterrichts, wie an der Mittelschule Neukirchen an der Vöckla. "Die meisten Kinder halten sich pflichtbewusst an die Vorschrift", sagt Lehrerin Andrea Kriechbaum. "Wenn es manche nicht aushalten, dürfen sie kurz zum offenen Fenster gehen. Aber immer nur einzeln." Die Maske verschluckt einen Großteil der Mimik, so sei es schwieriger, die Aufmerksamkeit der Kinder aufrechtzuerhalten. "Aber das ist ein viel kleineres Übel als noch längere Schulschließungen", sagt Helmut Strasser, Direktor der Mittelschule Alkoven. (mis)

