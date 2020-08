Nico Erlacher war als Jugendlicher immer ein wenig dicker. Da hat er vor neun Jahren American Football als seinen Sport entdeckt. Heute, mit 23 Jahren, trainiert der Gmundner den Nachwuchs bei den Atrium Steelsharks Traun und den Huskies Wels. Fünf Tage in der Woche sitzt Erlacher zehn Stunden im Auto, um die Burschen und Mädchen beider Vereine zu trainieren. Er selbst spielt aktiv mit der Herrenmannschaft in der Bundesliga. Dafür hat der Elektriker in seinem Job ein wenig zurückgesteckt.