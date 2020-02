"Es ist noch nicht vorbei": Windböen bis zu 90 km/h erwartet

Auch wenn der Wind derzeit etwas abflaut, darf man sich davon nicht täuschen lassen. "Es ist noch nicht vorbei", sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer. Am Nachmittag seien erneut Windspitzen von bis zu 90 km/h möglich. "Das hat erneut Schadenspotenzial". sagte Haslhofer. Auch gegen Mitternacht und morgen in den Mittagsstunden werde sich Sturmtief "Sabine" wieder stärker bemerkbar machen.

Die Prognose und aktuelle Messwerte in Ihrer Region:

Zu 100 Einsätzen mussten die Feuerwehren in den Nachtstunden ausrücken. Betroffen waren vor allem der Bezirk Braunau und das Alpenvorland. Es galt umgestürzte Bäume zu beseitigen, blockierte Verkehrswege freizumachen, eingeschlossene Fahrzeuge bzw. deren Insassen zu befreien, beschädigte Dächer abzudichten und Stromleitungen zu sichern.

In der Nacht auf Dienstag forderten zudem ein Brand auf einer Küken-Farm in Perg und ein vermutlich durch einen Blitz ausgelöster Wohnhausbrand in Taufkirchen an der Pram die Einsatzkräfte.

In der Nacht gab es auch erneut Störungen im Stromnetz, davon waren rund 5.500 Haushalte betroffen. Von jenen 30.000 Anschlüssen, bei denen am Montag der Strom ausgefallen war, mussten 90 über Nacht ohne Elektrizität auskommen. Denn die Reparaturen waren wegen der Sturmböen teilweise zu gefährlich. Tagsüber standen wieder rund 240 Mitarbeiter der Netz Oberösterreich im Einsatz, um die Versorgung wieder herzustellen.

Bisher bescherte der Sturm den Freiwilligen Feuerwehren in Oberösterreich mehr als 1.300 Einsätze, an denen 5.500 Helfer beteiligt waren. Auch wenn die Meteorologen nur mehr Windspitzen von bis zu 80 km/h für Dienstag und 60 km/h für Mittwoch ankündigten, so waren die Aufräumarbeiten noch lange nicht abgeschlossen.

Die ÖBB haben die Sperren der Bahnstrecken im Mühlviertel verlängert. Sowohl die Mühlkreisbahn zwischen Aigen-Schlägl und Rottenegg, als auch die Summerauerbahn zwischen Freistadt und Budweis bleiben bis 14.00 Uhr gesperrt. Es gibt einen Schienenersatzverkehr.