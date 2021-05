"Es ist ja nichts passiert": Polizei stoppte Raser in Wels und Marchtrenk

Fünf auf einen Streich: Bei einem Einsatz hat die Polizei in Marchtrenk am Freitagabend vier Verkehrssünder dingfest gemacht. Den Anfang machte ein 21-jähriger Welser, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der B1 in Richtung Marchtrenk unterwegs war. Eine Zivilstreife bemerkte den Raser und nahm die Verfolgung auf. Das Messgerät der Beamten zeigte eine Spitzengeschwindigkeit von 158 km/h in der 70er Zone.

Im Ortsgebiet von Marchtrenk konnte der Pkw gestoppt werden. Während die Polizisten den jungen Mann kontrollierten, stieß ein offensichtlich betrunkener Radfahrer ohne Licht hinzu, der seinen Unmut über den Polizeieinsatz lautstark kundtat. Ein Alkotest bei ihm und bei drei seiner Freunde, die mit dem Fahrrad nachgekommen waren, verlief positiv. Alle fünf Männer werden bei der BH Wels-Land angezeigt, teilte die Polizei am Montag mit.

Schwerpunktaktion in Wels-Ost

Auch bei einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung auf der B1 im Osten von Wels gingen der Polizei am Sonntag mehrere Raser ins Netz. So wurde ein 28-jähriger Welser, der seine einjährige Tochter bei sich im Auto hatte, mit 113 km/h statt der erlaubten 50 im Ortsgebiet erwischt. Eine Motorradstreife stoppte den Mann. Er konnte keinen Grund angeben, warum er so schnell gefahren war.

Mit dem Vorwand, er müsse dringend zur Arbeit, rechtfertigte sich ein 26-jähriger Welser, der mit 125 km/h durch die 70er-Zone fuhr. Den Polizisten gegenüber zeigte er sich uneinsichtig. "Es ist ja nichts passiert", meinte der Mann im Zuge der Kontrolle lapidar.

Illegales Beschleunigungsduell

Ein illegales Beschleunigungsduell lieferten sich ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Niederösterreich und ein 39-jähriger Welser an einer Ampel. Der 18-Jährige fuhr mit 102 km/h, der 39-jährige "Gewinner" des Duells erreichte 118 km/h. Erlaubt wären 70 km/h gewesen. Die PS-Konkurrenten und drei weitere Lenker werden angezeigt, hieß es am Montag von der Polizei.

Rennen am Wolfgangsee

Auch im Salzkammergut haben junge Oberösterreicher mit einem Hang zu überhöhter Geschwindigkeit am Wochenende Schlagzeilen gemacht: Fünf Autofahrer aus dem Bezirk Gmunden und ein Mann aus Salzburg hatten sich am Samstagabend mit 218 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h ein illegales Straßenrennen in Strobl am Wolfgangsee geleifert.

Einer Polizeistreife waren die sechs Fahrzeuge bereits zuvor wegen deren Umbauten aufgefallen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, woraufhin die jungen Lenker erst recht aufs Gaspedal stiegen, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Salzburg. Erst mit Hilfe einer weiteren Polizeistreife konnten die sechs Autolenker im Alter zwischen 20 und 27 Jahren aufgehalten werden.