"Es ist frustrierend, wenn die Polizei nichts tun kann"

Vom Einbruch in sein Autohaus erfuhr Geschäftsführer Heinz Quatember von seinen Mitarbeitern via WhatsApp. Irgendwann zwischen 20 und 22 Uhr hatten sich die Täter am vergangenen Donnerstag Zutritt zum Gelände von Porsche Inter Auto in der Linzer Industriezeile verschafft. Dabei gingen sie nicht zimperlich vor. Mit einem Hammer schlugen sie Scheiben bei vier Gebäuden ein. In den Büros brachen sie Schreibtische und Kästen auf.