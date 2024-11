Dramatischer Nachteinsatz in Bad Goisern: "Ein Wunder, dass sie überlebt hat"

Es wurde bereits dunkel, als Madeleine O. klar wurde, dass sie Hilfe brauchte. Seit mehr als sieben Stunden war die 18-jährige Portugiesin bereits unterwegs. Von der Goisererhütte wollte sie am Samstag über die Kalmberge und Tiefe Scharte zurück nach Bad Goisern absteigen. Sie kam nur langsam voran, der Neuschnee bremste sie und zehrte an ihren Kräften. "Das ist wirklich keine Sonntagswanderung", sagt Gerhard Pilz von der Bergrettung in Bad Goisern.