"Es ist anstrengend, was dem Handel aufgebürdet wird"

Vier Kunden berät Astrid Reisinger gleichzeitig in ihrem Geschäft in der Bethlehemstraße in der Linzer Innenstadt. "Ich versuche, die Leute gut im Raum zu verteilen. Da fühle ich mich einfach wohler", sagt Reisinger, die den Giesswein Store der Firma Eiler betreibt.