Gedenktag in Hartheim: "Es hat geheißen, es wird nur Gerümpel verbrannt"

Olga Stoiber erzählt von der Zeit der Tötungsanstalt in Hartkirchen.

Nur einmal sei sie ins Schloss Hartheim gekommen, als es noch eine Pflegeanstalt für geistig behinderte Menschen gewesen sei, erzählt Olga Stoiber. "Dann ist niemand mehr hineingekommen", sagt die 99-Jährige.

Sie war 15 Jahre alt, als die Nationalsozialisten das Schloss 1940 zu einer Tötungsanstalt für die "Aktion T4" machten – Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen wurden systematisch ermordet. Später wurden dort auch arbeitsunfähige Häftlinge aus KZs und zivile Zwangsarbeiter getötet. Bis 1944 brachten die Nationalsozialisten 30.000 Menschen in der Gaskammer um. Die Leichen wurden vor Ort in einem Krematorium verbrannt. Heute, am 1. Oktober, findet im Schloss Hartheim die Gedenkfeier für die Opfer statt.

Die Dokumente zu Hartheim vernichteten Nationalsozialisten fast vollständig – umso wertvoller sind Zeitzeugenberichte wie jener von Olga Stoiber für die Dokumentation "Lebensspuren" (siehe Infobox). Sie war mit ihrer Familie 1937 aus Kirchdorf an der Krems nach Alkoven gezogen, ihre Eltern übernahmen dort eine Bäckerei.

"Auf einmal waren die da"

Einige Bewohner der Pflegeanstalt seien im Ort unterwegs gewesen und hätten gearbeitet, erzählt Stoiber: "Der Johann war taubstumm, aber der Geist war gut beisammen. Dem hat man alles anvertrauen können, wir haben ihn immer mit Erlagscheinen zur Post geschickt."

1940 wurden die Bewohner nach Linz gebracht, das Schloss wurde umgebaut und für die Tötungen vorbereitet. "Auf einmal waren die da, die Reichsdeutschen. Lauter große Herren. Man hat ja nicht gewusst, was da wird. Wir haben uns eine Offiziersausbildung vorgestellt", erzählt Stoiber. Im Mai 1940 begannen die Morde in den Gaskammern. "Wir haben nichts gesehen eigentlich", erzählt die 99-Jährige.

Beim Schloss wurde ein Verschlag errichtet, in den ständig Transporter fuhren. Einmal sei Stoibers Vater, der als Bäcker früh zu arbeiten begann, in die Wohnung über der Backstube gekommen. "Es stinkt so, wie wenn lauter Haare verbrennen würden, hat er erzählt", erinnert sich Stoiber.

Oft hat sie mit ihrer Mutter Brot zum Schloss geliefert: "Hinein sind wir nie. Einmal war ein Türl offen. Da hab ich gesehen, dass da teilnahmslos eine liegt. Dann ist der Koch gekommen und hat gesagt: Seids ihr schon lange da? Nein, wir sind gerade gekommen, haben wir gesagt. Es war so gefährlich." Die Angst vor Repressionen sei groß gewesen. Einmal hätten Mitarbeiter des Schlosses den Gastwirt nebenan besucht: "Im Rausch haben sie erzählt und geflennt. Mein Gott, so ein Dirndl hab ich wieder hineinschieben müssen, hat einer gesagt. Auf einmal sind sie nicht mehr gekommen", sagt Stoiber.

Wenig später musste aus jedem Haus im Ort jemand zu einem Treffen kommen. "Da hat es geheißen, es werden alte Sachen und Gerümpel vom Dachboden verbrannt. Und dass keiner Gerüchte erzählen soll", sagt die Alkovnerin.

Nur wenige wagten Widerstand – zum Beispiel Stoibers Nachbar Ignaz Schuhmann und der Gaifahrer ihrer Eltern, Leopold Hilgarth. Sie druckten Flugblätter und malten Nazi-feindliche Sprüche an Gebäude. "Die alte Frau Schuhmann ist oft zu uns gekommen und hat sich ausgeweint, was mit dem Ignaz werden soll", erzählt Stoiber. Schuhmann und Hilgart wurden verhaftet und 1945 hingerichtet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Alkoven Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.