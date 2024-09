Es gibt mehr Gründe für Hoffnung als für Angst

Wer von der Hoffnung lebt, stirbt an Verzweiflung", sagt man in Spanien. Kürzer lässt sich der ambivalente Charakter der Hoffnung kaum zusammenfassen. Damit verweist das Sprichwort auf die ursprüngliche Bedeutung des Wortes, das keine eindeutige Wertung aufwies: Das griechische Wort "elpis" für Hoffnung heißt neutral so viel wie Erwartung. Die kann sowohl etwas Gutes als auch etwas Schlechtes sein.