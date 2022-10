"Es gibt heuer gute Erträge bei den Herbstkulturen"

Anhaltende Dürre, Rekordzahlen an Hitzetagen pro Jahr, Temperaturen von weit mehr als 30 Grad – Probleme, unter denen beinahe ganz Europa, auch Österreich, in den Sommermonaten leiden musste. Während jedoch vor allem der Süden und Osten Österreichs mit der Hitze konfrontiert waren, blickt Oberösterreich auf ausreichend Niederschlag zurück. "Erfreulicherweise hat uns der Sommer genügend Regen beschert. Unser Bundesland war eine Insel der Seligen. Die Ernte wurde nun eingefahren, und es gibt sehr gute Erträge bei den Herbstkulturen Mais, Soja, Zuckerrüben und Ölkürbis", sagt Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich.

Kosten für Trocknen und Düngen

Doch mit dem anhaltenden Niederschlag bis Anfang Oktober erschwerten sich auch die Erntebedingungen für Oberösterreichs Landwirte: Gefahr von Bodenverdichtung durch die Erntemaschinen und somit langfristige Probleme im Ackerbau sowie hohe Trocknungskosten waren die Folge. "Soja ist erst bei einem Feuchtigkeitsanteil von 13 Prozent lagerbar, auch der Körnermais muss getrocknet werden. Doch die Trocknungskosten, die vom aktuellen Gaspreis abhängig sind, bereiten den Landwirten große Sorgen", sagt Waldenberger. Denn durch die hohen Energiekosten steigen auch die Lebensmittelpreise. Das Geld fließe aber ausschließlich in die Produktion, Bauern verdienen nicht mehr, sagt Waldenberger.

Franz Waldenberger, Landwirtschaftskammerpräsident Bild: LWK OÖ

Die Teuerungen machen auch vor den Düngemitteln nicht halt, sagt Helmut Feitzlmayr, Leiter der Abteilung Pflanzenbau. Die Produktion von Ammoniak als wichtiges Düngemittel in der Landwirtschaft kostet in Europa zwischen 2500 und 3000 Euro pro Tonne. Damit liegt der Preis mehr als doppelt so hoch wie am internationalen Markt. Während Oberösterreichs Landwirte derzeit beim Einsatz der Düngemittel sparen, warnt Feitzlmayr jedoch vor geringen Ernteerträgen: "Bei den Düngemitteln ist derzeit keine Entspannung in Sicht. Wird weiterhin gespart, können wir das Ertragsniveau auf Dauer nicht halten."

Zufriedenstellende Apfelernte

Denn die Erträge waren nicht nur bei Mais, Soja und Zuckerrübe sehr zufriedenstellend. Auch die Ernte im Obstbau, die traditionell am 26. Oktober beendet wird, war regional sehr ertragreich, besonders beim Tafelapfel. Die Ernte bei den Zwetschken und Mostbirnen fiel heuer jedoch komplett aus.

Auf die Frage, ob sich Oberösterreich weiterhin selbst versorgen könnte, antwortet Waldenberger: "Beim Weizenanbau sind wir international gesehen in einer guten Lage, Obst und Gemüse muss bereits importiert werden. Das Wichtigste ist: Es müssen mehr Ackerflächen zur Verfügung stehen, um die Selbstversorgung zu sichern."

Zuckerrübe Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zuckerrübe

Nachdem es in den vergangenen Jahren zu einem massiven Rückgang der Zuckerrübe gekommen ist, zählt sie im Jahr 2022 zu den Gewinnern. Auf einer Anbaufläche von insgesamt 7300 Hektar konnte in Oberösterreich ein Ertrag von 100 Tonnen pro Hektar eingebracht werden. Somit liegt die Erntemenge im Bundesland bei 730.000 Tonnen. Der Fünf-Jahres-Schnitt liegt bei 545.044 Tonnen – ein Plus von 34 Prozent.

Sojabohnen Bild: colourbox

Sojabohne

Im Jahr 2022 konnten die Soja-Anbauflächen in Oberösterreich auf 20.200 Hektar ausgeweitet werden, wodurch die Erntemenge bei insgesamt 70.700 Tonnen liegt. Besonders die warme Witterung im Sommer hat zu der guten Entwicklung beigetragen, allerdings erschwerten die Niederschläge im September die Ernte. Die Sojabohnen mussten oft zu feucht gedroschen werden, wodurch die Gefahr der Pilzkrankheit Diaporthe stieg.

Körnermais Bild: VOLKER WEIHBOLD

Körnermais

Gute Produktionsbedingungen herrschten für den Maisanbau. Als subtropische Pflanze benötigt der Mais viel Wärme mit ausreichend Wasserversorgung – Bedingungen, die im Jahr 2022 optimal gegeben waren. Bei einer Anbaufläche von 51.100 Hektar in Oberösterreich wurden seit Anfang September bereits 613.200 Tonnen Körnermais eingebracht. Dies ergibt ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren.

Ölkürbis Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ölkürbis

Durchschnittlich 900 Kilogramm Ölkürbis pro Hektar konnten 2022 eingebracht werden, obwohl die Anbauflächen mit 1750 Hektar im Vergleich zum Vorjahr (1990 Hektar) leicht zurückgegangen sind. Trotzdem konnte die Marktleistung auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Allerdings leidet besonders der Ölkürbis unter den Energiekosten, da die Kürbiskerne auf acht Prozent Wassergehalt getrocknet werden müssen.

Herbst-Ernte in Zahlen