"Es geht um ein Naturdenkmal unserer Landes"

"Dort hat das Eis sechs bis sieben Meter Dicke, das ist nächstes Jahr weg", sagt Karl Reingruber mit Blick über die riesige Eisfläche beinahe beiläufig. "Der Gletschersee wird unterirdisch quasi durch einen Stoppel aus Eis abgedichtet. Geht dieser auf, ist der See weg", ergänzt Kay Helfricht. Kaum jemand kennt den Hallstätter Gletscher auf dem Dachstein besser als diese beiden.

Reingruber ist Meteorologe bei Blue Sky Wetteranalysen und seit 2004 teils mehrmals täglich auf dem Dachstein, um Messungen durchzuführen. Kay Helfricht erforscht am Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung und ebenfalls vor Ort die Situation der Gletscher. Seit 2006 gibt es das Gletschermessprogramm auf dem Dachstein. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Seit 2006 sind zehn bis 20 Meter Eis verloren- gegangen.

Die Auswertung der Messwerte 2019 zeigte bei den Längenmessungen des Gletschers punktuell Rekordwerte von bis zu 40 Metern Rückgang, im Mittel gingen elf Meter Länge verloren. Zwar sei das Wetter im heurigen Jahr vergleichsweise "gletscherfreundlich" gewesen, noch ist das Eis zu 50 Prozent mit Schnee bedeckt. Die zuletzt sehr heißen Tage hätten aber die Abschmelzung beschleunigt, sagt Reingruber: "Eine negative Bilanz ist daher wahrscheinlich."

Video: Klimaschutz: Gewessler appeliert an Gemeinden

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zeichen des Klimawandels

Noch deutlicher machen es alte Aufnahmen. Felsformationen, die jetzt aus dem Schnee ragen, waren damals noch unter einer dicken Schicht aus Eis verborgen. "Das ist das sichtbarste Zeichen des Klimawandels", sagt Reingruber. Neue Eisschichten bilden sich nicht mehr, was mittlerweile auch die Oberfläche des Gletschers verändert hat. Der letzte Gletschervorstoß am Dachstein wurde 1981 registriert, seither geht er kontinuierlich zurück. "Seit der Jahrtausendwende hat sich der Trend noch verstärkt, der Temperaturanstieg durch den Klimawandel setzt den Gletschern immer deutlicher zu", sagte Reingruber. Damit würde sich auch die Frage nach einem Ablaufdatum immer häufiger stellen. Denn: Wann ist ein Gletscher überhaupt noch ein Gletscher? Der Hallstätter Gletscher habe noch an einigen Stellen Eisdicken von 100 Metern, sagte Helfricht. Insgesamt erstreckt er sich über 2,64 Quadratkilometer. "Das ist nicht wenig. Aber es ist davon auszugehen, dass der Gletscher in 30 Jahren die Hälfte verlieren wird", sagt der Forscher.

Video: Entscheidende Tage für Gletscher

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Von 2006 bis 2018 hat der Hallstätter Gletscher 13 Prozent seiner Fläche und 28 Prozent seines Volumens verloren. Das Eismassiv auf dem Dachstein ist damit nicht alleine. Weltweit verlieren die Gletscher 335 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr. Das geschmolzene Eis lässt den Meeresspiegel steigen: seit 1965 um 2,7 Zentimeter. Beim alljährlichen Lokalaugenschein machten sich Klimaschutz-Ministerin Leonore Gewessler und Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder (beide Grüne) ein Bild von der Situation. "Hier wird der politische Handlungsdruck sichtbar", waren sich beide einig. Die Auswirkungen der Gletscherschmelze seien auch in Oberösterreich weitreichend und treffen Hochwasserschutz, Trinkwasserversorgung, Wasserkraft und die Freizeitwirtschaft. Auch darüber, was zu tun war, herrschte Einigkeit: Entscheidend sei ein deutlicher Rückgang der CO2-Emissionen, Ausbau erneuerbarer Energie und "ein wirkliches Bekenntnis zum Klimaschutz".

Darauf habe man sich in der Regierung auch verständigt und das sei auch die Lehre, die man aus dem Lokalaugenschein wieder mitnehme, betonte die Ministerin. Ein wichtiger Partner beim Erreichen der Klimaziele sei die Energiewirtschaft, erklärte Kaineder. Die Energie AG begleitet das Forschungsprojekt am Dachstein seit Beginn. Generaldirektor Werner Steinecker sieht in der Erforschung des Gletschers einerseits einen "wichtigen Indikator für zukünftige Entwicklungen", um Ressourcen möglichst schonend einzusetzen. Und: "Es geht dabei auch um ein Naturdenkmal unseres Landes."

Wie es dem Gletscher geht Ein aus den seit 2006 erhobenen Daten und aktuellen Messwerten errechnetes Modell macht tagesaktuell sichtbar, wie sich der Gletscher entwickelt. Auf dachsteingletscher.info („Wie geht es dem Gletscher heute?“) kann nun jeder Interessierte im Internet verfolgen, wie sich die Situation auf dem Dachstein verändert.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at