Angesichts der steigenden Preise, insbesondere im Energiebereich, forderte Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich mehrere Maßnahmen.

Gerade für einkommensschwache Menschen, die schon bisher einen großen Teil ihres Einkommens für Wohnen, Heizen und Essen ausgeben, seien Entlastungen notwendig. "Es braucht sofortige politische Eingriffe, zum Beispiel eine befristete Halbierung der Mehrwertsteuer auf Energie und einen Wohnbonus in Form einer Steuergutschrift für alle Beschäftigten", sagte Stangl. Darüber hinaus brauche es im Wohnsektor Regelungen, um die Preissteigerungen zu bremsen. "Denn es geht hier in jeder Hinsicht um Existenzen. Sowohl finanziell als auch, was das Wohnen selbst betrifft", so Stangl.

"Grundrecht Wohnen"

Er betonte, dass Wohnen ein Grundrecht sei. "Aber wenn ich mir anschaue, wie teuer Wohnraum und das Wohnen selbst geworden sind und wie unverschämt teilweise mit Wohnraum spekuliert wird und damit die Preisentwicklung noch einmal verschlechtert wird, dann wird es für viele immer schwieriger, ihr Recht in Anspruch zu nehmen", so der AK-Präsident.

Konkret forderte er Maßnahmen, um Wohnungsspekulation zu unterbinden: "Große Investmentfonds kaufen die besten Grundstücke und bauen dort Luxuswohnungen, die für Normalverdiener unleistbar sind. Tausende dieser Wohnungen stehen dann leer", sagte Stangl.

Deshalb brauche es ein Spekulationsverbot, Abgaben auf leerstehende Wohnungen und einen verpflichtenden Anteil von 40 Prozent für den sozialen Wohnbau bei Bauland-Neuwidmungen.