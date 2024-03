Vorfreude auf die Special Olympics: "Es geht darum, eine gute Zeit zu haben"

Patrick Denk aus Weng im Innkreis tritt in der Disziplin Stocksport an.

Wer schon einmal einen Strand entlanggelaufen ist, kennt das Gefühl: Sandiger Untergrund verlangt den Beinen doppelt so viel Kraft ab. Noch kniffliger wird es, wenn statt in Laufschuhen mit zwei großen Tellern unter den Füßen gelaufen wird. Eigentlich sind sie für Schnee gemacht. Doch der milde Winter ließ Lea Gschwandtner keine Wahl: Der Reitplatz in Ried musste als Trainingsplatz herhalten. Ab Donnerstag zeigt die 28-jährige Schneeschuhläuferin, was sie kann – als Teilnehmerin der Special Olympics Österreich.

Die Schnelle: Schneeschuhläuferin Lea Gschwandtner aus Ried beim Training im Sand Bild: privat

Die besonderen "Spiele" richten sich an Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen und werden weltweit ausgetragen. Lea Gschwandtner nahm bereits an den Sommerspielen in Abu Dhabi teil. "Dort war es ein bisschen wärmer als da, wo wir jetzt sind", sagt die Innviertlerin. Die nationalen Winterspiele führen sie dieses Mal nach Schladming. Manche ihrer Kollegen von der Lebenshilfe Oberösterreich gehen in Ramsau, Seiersberg-Pirka oder Graz an den Start. Oberösterreich ist mit 153 Sportlern vertreten, insgesamt sind rund 1100 gemeldet.

Hindernisse überwinden

Daniel Gruber ist einer von 86 Teilnehmern, die in der Disziplin MATP antreten. Das "Motor Activity Training Program" fordert Bewegungsfreudige mit hohem Betreuungsbedarf, wie Daniel Gruber. Sein Rollstuhl ist für den 34-Jährigen aus Seewalchen am Attersee kein Hindernis, sondern eine Hilfe, um Hindernisse zu überwinden. So schnell wie möglich soll er einen Parcours zurücklegen, der auf zehn Stationen aufgeteilt ist – vom Ballwerfen bis hin zum Kegeln und Seilziehen. "Der Slalom ist meine Lieblingsdisziplin", sagt er mit einem breiten Grinsen. "Und mein Ziel ist, dass ich Erster werde." Mit seinem Ehrgeiz und Geschick hat er bei früheren Special Olympics schon viele Medaillen mit nach Hause genommen. So viele, dass er sie gar nicht mehr zählen könne.

Doch der 34-Jährige ist nicht nur aktiver Sportler: Wenn er nicht gerade mit der Herstellung von Biertischen oder Büroarbeiten im Lebenshilfe-Büro in Vöcklabruck beschäftigt ist, verfolgt Daniel Gruber seine sportlichen Idole im Fernsehen. "Das motiviert mich", sagt er.

Der Geschickte: MATP-Sportler Daniel Gruber aus Seewalchen übt für den Parcours. Bild: privat

Stocksportland Oberösterreich

Ambitioniert ist auch die Haltung von Patrick Denk aus Weng im Innkreis: "In Graz erwarte ich mir schon ein paar Medaillen", sagt der Stockschütze. Die oberösterreichische Delegation hat mit 69 Startern gute Chancen. Insgesamt sind in der Mannschaftssportart 219 Teilnehmer gemeldet. Am Dienstag hat Patrick Denks Team das letzte Training in der Stocksporthalle Braunau absolviert. Nervosität sei bisher nicht aufgekommen, sagt der 23-jährige Innviertler. "Aber ich glaube, vor dem Start wird es schon ein bisschen in den Fingern kribbeln", sagt er.

Dass die Special Olympics ein Erfolg werden – darüber sind sich Patrick Denk und seine Teamkollegen einig. "Es wird so und so gefeiert", sagt sein Trainer Andreas Wimmer. "Es geht darum, eine gute Zeit zu haben." Damit meint er nicht den Blick auf die Stoppuhr, sondern die Freude darüber, gemeinsam Zeit zu verbringen.

Das spornt auch Läuferin Lea Gschwandtner an, die in Schladming nicht im Sand, sondern im Schnee ihr Bestes geben wird. "Ich freue mich auch, wenn ich die anderen anfeuern kann. Das macht Spaß", sagt die junge Frau. Gelassen zeigt sich ihr Trainer Florian Gumpoltsberger. Seine Prophezeiung: "Beim Start gibt’s einen Daumen nach oben, und dann pfeift sie schon weg wie eine Brezen."

Der Zielsichere: Stockschütze Patrick Denk aus Weng im Innkreis beim Abschlusstraining in Braunau Bild: Manfred Fesl

Die Special Olympics 2024 in der Steiermark

6 Tage lang, von 14. bis 19. März , lodert in der Steiermark die "Flamme der Hoffnung". Die 7. Nationalen Special Olympics Winterspiele finden heuer in Graz, Seiersberg-Pirka, Schladming und Ramsau am Dachstein statt.

lang, von , lodert in der Steiermark die "Flamme der Hoffnung". Die 7. Nationalen Special Olympics Winterspiele finden heuer in Graz, Seiersberg-Pirka, Schladming und Ramsau am Dachstein statt. 10 Sportarten werden an vier Bewerbstagen ausgetragen: Für die Disziplinen Ski alpin, Ski nordisch, Schneeschuhlauf, Stocksport, Floorball, Tanzsport, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Klettern und MATP (Motor Activity Training Program) haben sich insgesamt rund 1100 Teilnehmer angemeldet.

werden an vier Bewerbstagen ausgetragen: Für die Disziplinen Ski alpin, Ski nordisch, Schneeschuhlauf, Stocksport, Floorball, Tanzsport, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Klettern und MATP (Motor Activity Training Program) haben sich insgesamt angemeldet. 153 Sportlerinnen und Sportler der diesjährigen Special Olympics kommen aus Oberösterreich. Rund ein Drittel von ihnen tritt als Teil der Lebenshilfe OÖ an. Die 52 Frauen und Männer sind in den Werkstätten in Mattighofen (6), Grein (3), Vöcklamarkt (3), Ried (27) und Braunau (13) beschäftigt und werden von 27 Betreuerinnen und Betreuern begleitet.

