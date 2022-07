"Das will ich unbedingt nachholen", sagte die Olympia-Dritte in Karate und Oberösterreichs Sportlerin des Jahres, Bettina Plank, vergangenen Dezember den OÖNachrichten. Gemeint war, Hilfsprojekte, für die sie als Botschafterin von "Sei So Frei", der entwicklungspolitischen Organisation der Katholischen Männerbewegung, eintritt, auch in der Praxis kennenzulernen.