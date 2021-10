"Ich weiß noch gar nicht, wo ich heute hin muss. Obwohl ich schon zwei Semester lang an der JKU studiere, fühlt es sich an, als wäre es der allererste Tag", sagt Magdalena Schedlberger. Zwei Semester lang hat die 21-jährige Sozialwirtschaftsstudentin ausschließlich von zuhause studiert, hat die Studienkollegen nur über den Bildschirm oder bei Klausuren gesehen – "und das nur mit Masken. So stellt man sich das Studentenleben nach der Matura definitiv nicht vor.