"Es braucht Zeit, bis man es begreift": Wie sich Maturanten an ihre Reifeprüfung erinnern

46.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich treten dieser Tage zur schriftlichen Matura an. Einer von ihnen ist Jonas Hörbst: Mathematik, Rechnungswesen und BWL hat der junge Freistädter in dieser Woche bereits hinter sich gebracht, am heutigen Donnerstag folgt die Deutsch-Matura.

"Ich bin nicht der allerbeste Schüler, aber ich glaube, es ist machbar", ist Hörbst zuversichtlich. Besonders gespannt ist er auf seine Noten in Rechnungswesen und BWL - Fächer, in die er mit seiner Lerngruppe an der HBLA für künstlerische Gestaltung besonders viel Zeit investiert hat. "Aktuell habe ich schon wenig Freizeit, aber auf die Zeit danach freue ich mich umso mehr."

Die Maturareise wird der Mühlviertler mit seinen Klassenkollegen in einer bereits gebuchten Unterkunft in Kroatien verbringen, zuvor steht im Juni allerdings noch die mündliche Reifeprüfung in den Fächern Kunstgeschichte, Geschichte, Politik & Recht und Englisch auf dem Programm.

Video: OÖN-TV hat Passanten in der Linzer Innenstadt befragt

"Mein Kopf war komplett leer"

Etwas länger zurück liegt die Matura von Luzia Stürmer-Strasser. Trotzdem kann sich die Linzerin, die im Jahr 1986 in Wels ihre schulische Laufbahn abgeschlossen hat, noch gut an ihre Reifeprüfung erinnern, besonders an den mündlichen Teil.

„Ich bin erst am frühen Nachmittag drangekommen. Das Warten auf den Termin war furchtbar, mein Kopf war komplett leer. Aber als ich vor der Kommission gestanden bin, sind die Antworten wieder dagewesen.“

Besonders prägend hat Stürmer-Strasser auch noch den Moment in Erinnerung, als alle Prüfungen erledigt waren. "Auf einmal hat man es geschafft und die gesamte Schulzeit ist vorbei. Man braucht ein bisschen, bis man das alles realisieren kann. Aber es war eine sehr schöne und spannende Zeit“.