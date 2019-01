Es bleibt weiter frostig

LINZ. Am Wochenende wird es kurzfristig wärmer

Eiszeit im Land Bild: Hörmandinger

Auch heute und morgen wird es im ganzen Land verbreitet frostig bleiben, sagt Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Mit viel Schnee rechnet er aber nicht: "Am ehesten wieder in den Morgenstunden und am Vormittag." Tagsüber lockern die Wolken auf, auch die Sonne zeigt sich ab und zu. Ziemlich ähnlich ist das Wetter morgen, Freitag: morgens bewölkt mit leichtem Schneefall, am Nachmittag trocken. "An beiden Tagen kommen die Temperaturen nicht über null Grad", sagt Ortner.

Am Samstag klettern die Temperaturen auf bis zu zwei Grad, am Sonntag wird’s wieder kühler. Von Samstag bis Montag rechnet Ortner mit viel Niederschlag, teils als Regen, teils als Schnee.

Unterdessen weist die Landwirtschaftskammer darauf hin, dass in den Wäldern wegen des Schnees weiterhin Äste von Bäumen brechen können. Die Sperrgebiete seien zu beachten.

