"Es bleibt frühwinterlich und nasskalt"

Der gestrige Freitag habe uns bereits eine kleine Vorschau auf die Wetterlage der kommenden Woche beschert, sagt Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). "Es wird keinen Tag ohne Schnee und Regen geben. Und es wird für die Jahreszeit zu kalt."

Am heutigen Samstag strömt mildere Luft über das Land, wodurch die Schneefallgrenze auf 600 bis 800 Meter ansteigt. Die Höchstwerte kommen dennoch nicht über plus drei Grad hinaus.

In den Nachtstunden wird es dann wieder kälter, wodurch am Sonntag in den frühen Morgenstunden bis in tiefe Lagen Schnee fallen wird. Tagsüber bleibe es dann größtenteils trocken und es seien auch sonnige Phasen möglich, sagt Ohms. Es bleibe mit maximalen Temperaturen von minus zwei bis plus zwei Grad für die Jahreszeit aber zu kalt. "Wir haben jetzt Temperaturen wie im Jänner, im Hochwinter", sagt Ohms. Die durchschnittliche Temperatur in dieser Jahreszeit liege zwischen fünf und sieben Grad.

Der Wochenbeginn zeichnet sich vor allem im Alpenraum durch Schneeschauer aus. Auflockerungen sind nur im Flachland möglich.

Milder wird es dann am Dienstag: Vom Westen her strömt wieder wärmere Luft zu uns und treibt die Schneefallgrenze ein Stück nach oben. Bei Höchstwerten von vier Grad sind am Nachmittag Regenschauer zu erwarten. Aber auch ab der Wochenmitte wird uns das feuchte Wetter ohne sonnige Abschnitte erhalten bleiben. "Es wird sehr ungemütlich", fasst Ohms seine Prognose für den weiteren Verlauf zusammen. In Lagen ab 600 Meter Höhe werde es winterlich bleiben. (nieg)